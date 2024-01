Atalanta - Lazio, al via la vendita dei biglietti: tutte le info

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA LAZIO BIGLIETTI INFO - La Lazio ha comunicato l'inizio della vendita dei biglietti per la gara contro l'Atalanta, valida per la ventitreesima giornata di Serie A e in programma alle ore 18 di domenica 4 febbraio 2024. Dal costo dei ticket alla capienza del settore ospiti del Gewiss Stadium, ecco tutte le info per acquistare il vostro posto nella prossima sfida in Serie A dei biancocelesti.

Atalanta - Lazio, parte la vendita dei biglietti

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Atalanta-Lazio di domenica 4 febbraio delle ore 18:00, presso lo stadio Gewiss Stadium di Bergamo.

Dove acquistare i biglietti

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

Il sito Internet di Vivaticket

Punti vendita circuito Vivaticket

Capienza del Settore Ospiti 500 posti.

Le vendite termineranno inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 3 febbraio. Il giorno della gara NON sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore Ospiti.

Costi biglietti

Prezzo del biglietto Intero: €25,00 (venticinque/00 più commissioni).

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta.

Limitazioni

In ottemperanza alle disposizione delle Autorità competenti: