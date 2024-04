Serie A, Roma-Lazio: 1-0 Mancini decide il derby

Tempo di lettura: 4 minuti

ROMA LAZIO SERIE A 2023 2024 -La Lazio riparte dal campionato, dopo la sconfitta in Coppa Italia. I biancocelesti se la vedranno contro la Roma di De Rossi allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito la cronaca live e il tabellino della partita valida per la trentunesima giornata di Serie A.

Serie A, Roma-Lazio: la cronaca del match

Secondo Tempo

96'- Termina la partita

95'- AMMONIZIONE ROMA, Giallo a Lukaku che blocca la ripartenza della Lazio

93'- Battuta male la punizione da parte della Lazio sulla trequarti della Roma, la palla finisce sul fondo

92'- AMMONIZIONE ROMA, Giallo per pellegrini che commette fallo su Felipe Anderson

90'- Concessi 5 minuti di recupero

88'- La partita viene spezzettata da molti falli di gioco, partita ora molto fisica, con la Roma che difende bassa

82'- Prova il tiro Castellanos, che riesce a stoppare in solitaria ma il tiro è da dimenticare

81'- CAMBIO ROMA, Entra Bove ed esce Paredes

80'- CAMBIO LAZIO, Entra Pellegrini ed esce Marusic

77'- CAMBI ROMA, Entrano Abraham e Smalling ed escono Angelino e Dybala

77'- Corner per la Lazio, dopo una serie di batti e ribatti sulla fascia di Felipe Anderson

75'- AMMONIZIONE LAZIO, Giallo per Castellanos per una reazione dopo un fallo fischiato da Guida

73'- AMMONIZIONE LAZIO, Giallo a Pedro per spinta a gioco fermo su Paredes

71'- Occasione Lazio, con Pedro che stoppa in area e prova subito il destro para Svilar. tutto fermo per tocco con il braccio del biancoceleste

70'- CAMBIO ROMA, Entra Spinazzola ed esche El Shaarawy

70'- CAMBIO LAZIO, Entra Luis Alberto ed esce Vecino

67'- Ci prova Felipe Anderson, palla alta sulla traversa direttamente da punizione

67'- AMMONIZIONE ROMA. Giallo a Celik, che commette fallo su Kamada che stava puntando la porta liberato dal tacco di Castellanos. Punizione sulla trquarti

66'- Corner battuto da Felipe Anderson, ci prova di testa sul primo palo Guendouzi, ma la palla finisce alta

65'- Guendouzi è ovunque, si inserisce sulla fascia e prova il cross che viene messo in corner da Dybaka

62'- Ci prova la Lazio con Guendouzi, che prova il tiro, finisce su Kamada che insacca tutto fermo per fuorigioco

60'- Ci prova al volo El Shaarawy, l'esterno giallorosso a provato il colpo acrobatico sulla punizione dalla trequarti ma il pallone finisce largo

58'- Occasione Roma, Cristante che arriva sul fondo mette in mezzo per un soffio non arriva Lukaku

57'- Ci prova da lontanissimo Castellanos, para in due tempo Svilar

55'-AMMONIZIONE ROMA, Giallo a Mancini per fallo a centrocampo su Castellanos

55'- Occasione Roma, Palo di El Shaarawy. Fa tutto Lukaku che serve l'esterno a tu per tu con Mandas.

50'- La Lazio prova la ripartenza con la palla di Vecino in profondità per Kamada, ferma tutto Celik

48'- Ci prova Pellegrini su punizione ma il tiro esce alto sopra la traversa

48'- Fallo di Casale su Lukaku al limite dell'area, punizione pericolosa

47'- La Roma riprende il secondo tempo come ha finito il primo, ci prova dalla distanza Cristante nulla da fare

46'- CAMBIO LAZIO, Entrano Pedro Patric e Castellanos escono Isaksen Romagnoli e Immobile

46'- Inizia la ripresa all'Olimpico

Primo Tempo

47'- Termina la prima frazione di gioco, Lazio sotto all'intervallo

45'- Concesso un minuto di recupero

42'- Gol Roma, Mancini schiaccia di testa il corner battuto di Dybala

41'- Grande rischio per la Lazio, con Gila che prova a spazzare ma rischia l'autogol, palla in corner

38'- Ci prova la Lazio, con il possesso palla e tanti tocchi a cercare l'imbucata centrale. Gila serve Kamada che prova il cross basso libera in scivolata la difesa giallorossa

35'- Occasione Roma, Dybala trova Angelino che mette in mezzo Celik colpisce di testa ma la palla termina alta

33'- La Roma prova a servire in profondità degli esterni, in questo caso di El Shaarawy, bravo Marusic nella chiusura

29'- Cristante arriva sul cross, colpisce di testa ma manda il pallone alto

27'- Vecino raccoglie un passaggio al limite dell’area di Isaksen per esplodere un tiro che viene splendidamente respinto dalla difesa avversaria.

23'- Pellegrini si libera sulla trequarti e prova subito il tiro, Mandas para e Romagnoli manda in fallo laterale

22'- Gila imbeccato dal compagno arriva sul pallone e dalla media distanza lascia partire un bel tiro che viene però fermato da un difensore

20'- AMMONIZIONE LAZIO, Giallo a Vecino per fallo in fase offensiva su Llorente

17'- Ci prova la Lazio con Vecino, che si inserisce in area e prova il destro che viene deviato e finisce in corner

16'- La Roma gestisce il pallone, la Lazio attende compatta e prova a sfruttare i palloni recuperati grazie al pressing

14'- Prova a reagire la Lazio, con Felipe Anderson che arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone rasoterra ma libera la difesa giallorossa

11'- Prova ad attaccare la Roma, utilizzando gli esterni e provando i cross, ma la Lazio libera senza problemi

9'- Fallo di Guendouzi su Dybala sulla trequarti. punizione per la Roma. Batte in mezzo la Roma e crea un grande occasione con il tiro di Paredes deviato in corner da Casale

7'- OCCASIONE LAZIO, recupero sulla trequarti da parte della Lazio, Isaksen serve Immmobile in area, il capitano prova il tiro sul primo palo ma finisce fuori di poco.

5'- Prima discesa di Isaksen mandato in profondità da Guendouzi, ma la difesa della Roma libera

2'- Ci prova Paredes, il centrocampista argentino giallorosso prova il tiro dal limite fuori di poco sopra la traversa

1'- Prima occasione del match è della Roma, con Angelino che prova il tiro dalla distanza deviato da Guendouzi finisce in corner

1'- Inizia il derby di Roma

Serie A, Roma-Lazio: il tabellino dell'incontro

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale: Marusic, Guendouzi, Vecino, Kamada; Isaksen, Felipe Anderson; Immobile.

Allenatore: Igor Tudor

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, D. Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini; El Shaarawy, Dybala, Lukaku.

Allenatore: Daniele De Rossi.

NOTE

Arbitro: Guida

Marcatori: 42'- Mancini(R)

Ammoniti: 20'-Vecino(L); 55'-Mancini(R); 57'- Celik(R); 73'-Pedro (L); 75'-Castellanos(L), 92'-Pellegrini(R), 96'-Lukaku (R)

Recupero: 1'-Pt, 5'- St