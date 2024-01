Calciomercato Lazio, nuovo nome per la mediana dalla Fluminense

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO ALEXSANDER - Non solo Florian Neuhaus. La Lazio starebbe valutando vari profili per il centrocampo in questa sessione di calciomercato, puntando i fari anche in Brasile. L'ultimo nome sulla lista dei biancocelesti sarebbe un classe 2003 della Fluminense.

Calciomercato Lazio, si tratta con la Fluminense per Alexsander

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe messo nel mirino Alexsander, centrocampista classe 2003 che conta quasi 40 presenze con la Fluminense, l'ultima delle quali in finale di Mondiale per Club contro il Manchester City. Il club brasiliano valuterebbe il calciatore sui 15 milioni di euro e la società biancoceleste avrebbe già avviato una trattativa, con l'obiettivo di abbassare la richiesta, ritenuta eccessiva, e trovare un punto di incontro che soddisfi tutte le parti in causa. Si attendono nuovi aggiornamenti in merito.