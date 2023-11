La Champions fa guadagnare la Lazio: la stima dei ricavi

Tempo di lettura: < 1 minuto

RICAVI LAZIO CHAMPIONS LEAGUE - Prestigio e blasone, ma anche conti in verde. Questo porta la Champions League. La più grande e importante competizione europea per club è sia una vetrina luminosa sia un toccasana per le casse delle società. Lo sa bene la Lazio, che finora avrebbe guadagnato ricavi per più quaranta milioni di euro.

Lazio, la Champions League frutta: 44 milioni di ricavi

La cifra ufficiale non c'è ancora. Ma La Gazzetta dello Sport ha fatto una stima di quanto le italiane possono avere incassato finora. In testa, dopo quattro turni, c'è l'Inter. Poi arriva il Napoli. In terza posizione, davanti al Milan fanalino di coda, ecco la Lazio. Sarebbero 44, per l'esattezza, i milioni di euro che il club biancoceleste avrebbe incamerato finora grazie alla partecipazione alla Champions League.