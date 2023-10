Sarri perde un titolare per infortunio: la situazione

Tempo di lettura: < 1 minuto

INFORTUNIO CASALE LAZIO - Piove sul bagnato in casa Lazio. Dopo la sconfitta per 3-1 patita sul campo del Feyenoord, la squadra di Maurizio Sarri deve far fronte a un nuovo problema: l'infortunio di Nicolò Casale. L'ex difensore dell'Hellas Verona ha riportato una lesione di basso-medio grado agli adduttori della gamba destra. I tempi di recupero, come sottolineato nella nota diffusa dal club romano, saranno meglio valutati nei prossimi giorni.

Lazio, infortunio per Casale: il comunicato ufficiale

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto, presso la Paideia International Hospital in data odierna, ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".