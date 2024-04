Chiesa: "Quando giochi nella Juve bisogna sempre puntare allo scudetto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO CHIESA -La Lazio perde contro la Juventus nella partita d'andata della semifinale di Coppa Italia 2024. Ai microfoni di Mediaset ha parlato Chiesa nel post partita.

Le parole di Chiesa nel post partita

“Avevamo bisogno di una serata così. Stasera sono contento. Il periodaccio non ce lo siamo scrollato. Questa è la Coppa Italia. Al primo tempo eravamo bloccati ma al secondo ci siamo sbloccati. Ora dobbiamo pensare al campionato. Le critiche sono giuste ma anche ascoltarle e fare meglio. Ma non è questa partita che ci toglie dalla crisi. La Juventus deve stare sempre al 110%. Giochi per una società storica e la pressione è giusta. Questo mese abbiamo subito ed il sogno è un po’ sfumato. Poi è difficile pensare ad altri obiettivi. Nella Juventus giochi per lo scudetto”.