Eriksson: "Voglio vivere più a lungo possibile. La vita è bella"

ERIKSSON LE IENE INTERVISTA - Sven Goran Eriksson ha annunciato pubblicamente la sua malattia. Raggiunto dall'inviato de Le Iene, programma in onda su Italia 1, l'ex allenatore della Lazio si è raccontato. Nell'intervista ha parlato della sua situazione. Ma non solo. Ha ricevuto messaggi dai suoi ex calciatori e commentato il campionato in corso.

Le Iene, l'intervista a Eriksson

“Mi sottopongo a controlli ogni due settimane. Il tumore è al pancreas, come quello di Vialli. Ha preso anche fegato e polmoni. Non si può ne operare ne curare. Ma se ci pensi tutti i giorni, diventi matto. Voglio vivere più a lungo possibile, ma stare anche bene: la vita è bella. Non mi aspettavo tutto questo calore”.