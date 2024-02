Impallomeni: "Manca Zaccagni, ma la Lazio deve giocare leggera"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO IMPALLOMENI - Stefano Impallomeni ha analizzato il delicato momento attraversato dal Bayern Monaco e ha consigliato la Lazio in vista degli ottavi di Champions League.

Lazio - Bayern Monaco, le parole di Impallomeni

Queste le parole di Stefano Impallomeni a TMW Radio a poche ore dall'inizio di Lazio - Bayern Monaco: "La Lazio deve giocarsela in maniera leggera per preparare poi la sfida col Bologna in campionato".

Sul Bayern

"Il Bayern sta vivendo un momento molto delicato, soprattutto come rapporti. Sta vivendo una crisi dialettica, Tuchel è molto bravo ma non è uno facile nei rapporti. Bisognerà vedere che scelte farà, certo che con Kane è tanta roba lì davanti. Dietro li puoi mettere in difficoltà con la rapidità".

Sull'assenza di Zaccagni

"Manca uno come Zaccagni. La Lazio però, ripeto, deve giocarsela leggera di testa".