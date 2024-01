Mauri: "L’Inter parte favorita ma…"

Tempo di lettura: < 1 minuto

INTERVISTA MAURI LAZIO - L'ex capitano della Lazio Stefano Mauri, ha rilasciato un'intervista, a TvPlay in vista della semifinale tra i biancocelesti e l’Inter di questa sera. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Mauri in vista di Inter - Lazio

“Sono riuscito a vincere la Supercoppa contro l’Inter a Pechino, è stata un’emozione particolare ma ci hanno massacrato per 90 minuti tenendoci nella nostra area di rigore poi abbiamo vinto 2-1. Domani l’Inter parte nettamente favorita perché ha la squadra più forte l’ha dimostrata in campionato, è però una partita secca e credo che la Lazio può creare qualche difficoltà”.

Su Felipe Anderson

“Secondo me Felipe Anderson ha le qualità per giocare nella Juventus, è un titolarissimo della Lazio e l’unico difetto è la mancanza di continuità nelle prestazioni. Sinceramente però non saprei dove collocarlo nel modulo di Allegri, ora sta trattando il rinnovo ma non si sa ancora se lo accetterà e attenzione anche alle sirene arabe”.