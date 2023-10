Sergio Rodriguez: "Pedro si sta divertendo alla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERGIO RODRIGUEZ PEDRO LAZIO INTERVISTA - Sergio Rodriguez ha parlato di Pedro, essendo entrambi nativi delle Isole Canarie. Ecco di seguito un estratto dell'intervista concessa dal famoso cestista nella quale parla dell'esterno offensivo della Lazio.

Sergio Rodriguez: "Pedro è un ragazzo amato e apprezzato, sono contento per lui"

Sergio Rodriguez, è stato ospite del programma Radio Club Deportivo per parlare del Lenovo Tenerife, prossimo avversario in campionato. Il cestista, originario delle Canarie, segue le vicende legate al Tenerife ed è stato imbeccato sul possibile arrivo in futuro di Pedro. Questa la sua risposta: "Pedro si sta divertendo alla Lazio. Si è ambientato bene in Italia e sono molto contento per lui. Ha avuto una carriera straordinaria, facendo sempre bene nelle squadre in cui è stato e cambiando club molto poco. Questo significa che è un ragazzo amato e apprezzato".