Italia - Ucraina, le probabili formazioni: riposa Zaccagni?

ITALIA UCRAINA PROBABILI FORMAZIONI - L'Italia è obbligata a strappare i tre punti nella sfida del Meazza in San Siro contro l'Ucraina. Il match, in programma martedì 12 settembre alle ore 20:45, vede infatti gli Azzurri di Spalletti contrapposti ad una diretta concorrente per il vertice del girone di qualificazione ad Euro 2024. Dovrebbe essere confermato Donnarumma in porta, così come Ciro Immobile al centro dell'attacco. Potrebbe invece partire dalla panchina Mattia Zaccagni per far spazio a Giacomo Raspadori. Ecco di seguito le probabili formazioni della partita.

Le probabili formazioni di Italia - Ucraina: Raspadori al posto di Zaccagni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. CT: Spalletti.

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. CT: Rebrov.