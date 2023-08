Tempo di lettura: < 1 minuto

ASTON VILLA LAZIO DOVE VEDERLA TV STREAMING- La Lazio si appresta a giocare la prima amichevole internazionale dell'estate 2023. La gara contro l'Aston Villa si giocherà al Poundland Bescot Stadium di Walsall giovedì 3 agosto 2023.

Dove vederla in TV o in Streaming? L'orario della gara è le 20.30 (italiane) e la partita sarà visibile in Pay per View sul sito ufficiale della Lazio. Il costo? 5 Euro.

Martino Cardani