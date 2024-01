Serie A, Cagliari-Bologna 2-1: un autogol decide la sfida

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI BOLOGNA SERIE A 2024- Il Cagliari vince una partita fondamentale contro il Bologna, che si stacca dalla Lazio e perde punti nella rincorsa alla zona Champions. Ecco il tabellino della sfida della Serie A 2024.

LEGGI ANCHE----> Ternana-Lazio Women 1-1: finisce pari il big match della Serie B

Il tabellino di Cagliari - Bologna , Serie A 2024

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello (1' st Azzi); Sulemana, Makoumbou (90'+3' st Deiola); Nandez (36' st Di Pardo), Prati, Viola (41' st Jankto); Petagna (90'+3' st Pavoletti).

All.: Ranieri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen (22' st Lykogiannis); Aebischer (22' st Fabbian), Freuler; Orsolini, Ferguson, Urbanski; van Hoojdonk (34' st Moro).

All.: Thiago Motta.

NOTE

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 25' Orsolini (B), 32' Petagna (C), 24' st aut. Calafiori (C)

Ammoniti: Posch, Calafiori (B), Nandez, Dossena, Wieteska (C)