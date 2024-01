Calciomercato Lazio, incontro tra Fabiani e Lotito dopo Lazio-Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO INCONTRO FABIANI LOTITO- Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport tra stasera e domani si terrà un vertice tra il Ds Fabiani e Claudio Lotito. Il tema principale è ovviamente il calciomercato.

Vertice Fabiani-Lotito, il coach chiede un'ala

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport ha riportato di un vertice che si terrà tra stasera e domani tra il Ds Fabiani e Claudio Lotito. Il tema principale è il calciomercato, che a pochi giorni dalla chiusura della sessione stiva ha prodotto tanti nomi accostati alla Lazio ma ancora nessun acquisto. Inoltre la situazione rinnovi non è delle migliori, con Felipe Anderson e Pedro che sembrano lontani da Roma e l'agente di Zaccagni che spaventa i tifosi con le sue dichiarazioni. La richiesta di Maurizio Sarri sarebbe infatti quella di aggiudicarsi un'ala in questa ultima settimana di mercato. É stato fatto un tentativo per Cambiaghi, l'opzione Bernardeschi sembra sfumare oltre a quella quasi completamente tramontata per la sua difficoltà di Rafa Silva. Resta viva la strada che porta a Gil con El Ghazi che può essere un'opportunità. Tanti nomi fatti, ma Sarri vuole una mossa concreta per migliorare il suo reparto offensivo.