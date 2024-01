Calciomercato Lazio, sfuma Clarke: ecco il nuovo nome

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO WHITTAKER - Ai nomi già noti, fatti negli scorsi giorni per il reparto offensivo della Lazio, se ne aggiunge un altro, direttamente dall'Inghilterra.

LEGGI ANCHE ---> Prime pagine quotidiani sportivi - 30 gennaio 2024

Attacco Lazio, nel mirino Whittaker

La Lazio è in crisi di gol. Serve qualcuno nel reparto offensivo, possibilmente un’ala. Ai nomi già fatti in questi giorni, se ne aggiunge un altro proveniente dall’Inghilterra. Si tratta di Morgan Whittaker, esterno classe 2001 del Plymouth, squadra della Championship, seconda divisione inglese. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo il tentativo fallito per Clarke del Sunderland, il club biancoceleste vorrebbe aprire una trattativa com il giovane talento con un prestito con diritto di riscatto. L'offerta è di 10 milioni di euro. Gli inglesi per Clarke non fanno sconti ma per il nuovo ragazzo si potrebbe trovare un accordo.

Il Jolly del Plymouth può fare sia il trequartista che l’ala ed ha siglato ben 15 gol, 6 assist in 28 sei assist. Whittaker è mancino, nel 4-3-3 della Lazio farebbe l'ala destra.