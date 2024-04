Castellanos: "Siamo tristi, dovevamo vincere per i tifosi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DERBY ROMA LAZIO POST PARTITA - Termina il derby di Roma, la Lazio perde contro la Roma. Castellanos ha espresso tutta la sua amarezza ai microfoni ufficiali biancocelesti, ecco le sue parole.

Le parole di Castellanos al termine del derby

"Siamo tristi. Questa partita la dovevamo vincere per noi e per i tifosi. È un derby che si sente tanto in città e non siamo contenti. Loro non sono stati superiori, ma questo è il calcio e un errore ti può rovinare la vita. Abbiamo auto occasioni per segnare ma non ci siamo riusciti. Ora pensiamo alla prossima settimana e alla prossima partita e vediamo che succede. Il primo tempo siamo stati molto ordinati e nel secondo tempo ci siamo disordinati un po' per provare a segnare. Dobbiamo continuare a lavorare, il modo di giocare di Tudor è totalmente nuovo per noi, ma andiamo avanti verso le prossime gare. Abbiamo ancora tanti incontri per migliorare la classifica e arrivare il più in alto possibile e poi c'è la Coppa Italia che è molto importante".