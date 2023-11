Tennis, Coppa Davis: l'Italia non vinceva dal 1976

Tempo di lettura: < 1 minuto

TENNIS COPPA DAVIS - L'Italia torna a vincere la Coppa Davis dopo ben 46 anni. Era il 1976, ed ora, grazie a Sinner, gli azzurri tornano campioni

L'Italia vince la Coppa Davis con Sinner

Non accadeva da ben 46 anni, quando nel lontano 1976 in Cile, l'Italia batte in finale l'Australia 2-0. Ora arriva il secondo trionfo nella storia dell'Italia: Minaur non può nulla contro Sinner. Gli azzurri del capitano Filippo Volandri si aggiudicano la Coppa Davis