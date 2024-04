Coppa Italia, Juventus-Lazio 2-0: Chiesa e Vlahovic regalano la vittoria alla Juve

Tempo di lettura: 3 minuti

COPPA ITALIA JUVENTUS LAZIO CRONACA- La Lazio dopo il successo con i bianconeri in campionato, li ritroverà nuovamente questa sera in Coppa Italia. I biancocelesti se la vedranno contro la Juventus di Allegri all'Allianz Stadium di Torino. Di seguito la cronaca live e il tabellino della partita valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia.

Coppa Italia, Juventus- Lazio: cronaca del match

Secondo Tempo

95'- Triplice fischio all'Allianz Stadium, vince la Juventus

92'- La Lazio ci prova con dei cross dalla trequarti, la difesa della Juventus libera senza difficoltà

90'-Recupero, ancora 5 minuti ancora da giocare.

89'- DOPPIO CAMBIO JUVENTUS, Entrano Alex Sandro e Alcaraz ed escono Kostic e McKennie

87'- Kamada cerca la testa di un compagno con un bel cross ma la difesa è ben piazzata e allontana il pericolo.

86'- CAMBIO JUVENTUS, Entra Kean esce Vlahovic

85'- Isaksen prova a crossare in area ma i difensori avversari intercettano

81'- DOPPIO CAMBIO JUVENTUS, Entrano Weah e Yildiz escono Chiesa e Cambiaso

80'- CAMBIO LAZIO, Entra Hysaj ed esce Gila

79'- Doppia opportunità dalla bandierina per la Lazio, ma i biancocelesti non sfruttano le occasioni

74'- Scontro tra Castellanos e Bremer, il difensore rimane a terra entrano i medici

73'- DOPPIO CAMBIO LAZIO, Entrano Kamada e Castellanos ed escono Luis Alberto e Immobile

70'- Ora la partita è cambiata, tutte le palle contese sono dei bianconeri

64'- Gol Juventus, Vlahovic spara una botta imparabile che si infila all'angolino basso di sinistra

60'- Weston McKennie riceve un passaggio sul limite lascia partire un buon tiro. Il tiro esce sulla sinistra.

60'- Interessante cross di Felipe Anderson all'interno dell'area ma la difesa intercetta.

55'- La Lazio prova a reagire ma al momento senza creare problemi alla Juventus

50'-Gol Juventus, Chiesa si inseriste e sfrutto un passaggio smarcante sul limite e spedisce il pallone nell'angolino basso di destra

48'- Non cambia il copione del match la Lazio prova a fare gioco con il possesso palla e la Juventus cerca il contropiede

46'- CAMBIO LAZIO, Entra Casale ed esce Patric

46'- Inizia il secondo tempo

Primo tempo

47'- Termina la prima frazione di gioco

46'- Rabiot prova il tiro da fuori, para in due tempi Mandas

45'- Concessi due minuti di recupero

40'- TRAVERSA DI LUIS ALBERTO, il centrocampista colpisce di testa un cross proveniente da destra, il pallone prende una strana traiettoria e finisce sulla traversa

39'- Cross in area di Gustav Isaksen che non trova però nessuno. La difesa avversaria ha spazzato senza problemi.

37'- Luis Alberto batte la punizione in area il pallone finisce in corner

37'- AMMONIZIONE JUVENTUS, Federico Gatti viene ammonito per fallo su Isaksen e salterà la prossima gara a in quanto diffidato

35'- Ci prova la Juventus, con Chiesa che prova il filtrante per Cambiaso che non riesce a calciare. il pallone torna a Chiesa che calcia ma il tiro viene deviato in corner

31'- Isaksen arriva sul fondo, mette il cross che con difficoltà Cambiaso mette in corner

29'- Vlahovic prova a scattare ma è colto in fuorigioco

27'-Felipe Anderson calcia il pallone in area ma Mattia Perin esce dai pali in presa sicura.

23'- Ci ha provato ancora Isaksen ma il suo tiro viene ribattuto dai difensori bianconeri

18'- Ci prova Isaksen, l'esterno biancoceleste entrato al posto di Zaccagni si trova al limite e prova il tiro che però viene deviato in corner

17'- La Lazio prova a fare la partita, la Juventus aspetta bassa e tenta la ripartenza

14'- CAMBIO LAZIO, Esce per infortunio Zaccagni al suo posto Isaksen

13'-Il Var richiama Massa, viene tolto il rigore per la Juventus per fuorigioco di Cambiasso

12'- Var in azione per possibile fuorigioco, deciderà il direttore di gara

10'- Rigore per la Juventus, Fallo commesso da Vecino che provava a spazzare ma prende Cambiaso

8'- Prova la ripartenza la Juventus, dopo il pallone recuperato da Kostic, l'esterno prova a servire in profondità per Chiesa che non trova la possibilità di tirare. L'esterno allora prova l'uno due con Vlahovic ma la difesa biancoceleste chiude

5'- La Juventus gioca d'ampiezza, e arriva in area di rigore, ma Romagnoli riesce a spazzare il successivo cross di McKennie viene messo in calcio d'angolo da Marusic

3'- La Juventus prova la prima ripartenza, con Bremer che serve Chiesa in fase offensiva, l'esterno bianconero tenta il pallone filtrante per Vlahovic ma finisce tra le mani di Mandas

1'- Fischio d’inizio all'Allianz Stadium, subito pressione alta della Lazio, con Gila che segue Cambiaso quasi fino alla sua area di rigore

Coppa Italia, Juventus-Lazio: il tabellino dell'incontro

Juventus (3-5-2) - Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Yildiz, Iling-Jr, Kean, Miretti, Weah, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Lazio (3-4-2-1) - Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Sepe, Renzetti, Hysaj, Casale, Cataldi, Kamada, Castellanos, Isaksen. Allenatore: Igor Tudor.

NOTE

Arbitro: Sig. Massa

Marcatori: Chiesa 50'- (J), Vlahovic 64'-(J)

Ammoniti: Gatti 37'-(j)

Recupero: 2 pt; 5 st