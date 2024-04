Cucciari su Tudor: "Arrivato in un momento strano della stagione"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CUCCIARI ROMA LAZIO INTERVISTA - Il giorno dopo Roma-Lazio, l'ex giocatore dei giallorossi Alessandro Cucciari ha parlato di Igor Tudor e Daniele De Rossi. I due allenatori, in questo breve periodo, stanno cercando di imprimere le loro idee di gioco e ne è scaturito lo spettacolo del Derby della Capitale. Di seguito le sue parole.

LEGGI ANCHE: Di Chiara: "La Lazio deve lottare per giocare in Champions League"

Le parole di Cucciari

“Tudor non ha fatto lo stesso lavoro di De Rossi? Si, ma c’è da dire che il cambio di De Rossi è stato operato in modo intelligente, in un periodo ottimo. Dal suo arrivo Daniele ha avuto la possibilità di conseguire subito risultati importanti, grazie anche a un calendario alla portata dei giallorossi. Attenzione, questo non vuol dire che sia stato semplice o che abbia avuto la strada spianata, ma semplicemente che anche questo influisce. Dico solo che è stato inserito nel modo giusto, al momento giusto. Tudor invece è arrivato in un momento strano della stagione, dopo le dimissioni quasi inaspettate di Sarri. A prescindere da questo, credo che ci siano anche problemi interni, perché la Lazio non mi sembra una squadra serena”.