OCCHIO AL FISCHIETTO, Ferrieri Caputi arbitra Lazio - Lecce

DESIGNAZIONI ARBITRALI LAZIO LECCE - Dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia per 1-0, la Lazio scenderà in campo domenica 14 gennaio alle 12:30 per la gara contro il Lecce valida per la 20^ giornata di Serie A. A dirigere la gara sarà l'arbitro Mariasole Ferrieri Caputi. Gli assistenti saranno assistenti Bindoni e Tegoni, Colombo il quarto uomo. Chiffi al Var, Di Paolo all'Avar.

La sestina arbitrale di Lazio - Lecce

Arbitro: Mariasole Ferrieri Caputi

Assistenti: Bindoni e Tegoni

IV Uomo: Colombo

VAR: Chiffi

A.VAR: Di Paolo

I precedenti tra Lazio e l'arbitro Ferrieri Caputi

Nessun precedente tra la Lazio e l'arbitro Mariasole Ferrieri Caputi in Serie A. L'unico precedente con il Lecce invece è un pareggio.