Feyenoord - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

FEYENOORD LAZIO DOVE VEDERE - Dopo aver ottenuto quattro punti nelle prime due gare contro Atletico Madrid e Celtic, la Lazio volerà a Rotterdam da leader del girone E di Champions League, a pari merito con gli spagnoli, per affrontare il Feyenoord, fermo a tre punti in classifica. Il match si giocherà allo stadio de Kuip mercoledì 25 ottobre alle 18:45. Ecco dove sarà possibile vedere la partita.

Feyenoord - Lazio, dove vedere la partita

Feyenoord - Lazio sarà trasmessa su Sky Sport, con la possibilità di seguirla in streaming anche su NOW, Sky Go, Mediaset Infinity.