Latina - Lazio, dove vedere il match in Tv e streaming

LATINA LAZIO DOVE VEDERE - Manca sempre meno all'inizio del nuovo campionato di Serie A e la Lazio si appresta a vivere il suo ultimo test amichevole. La squadra di Sarri, infatti, scenderà in campo contro il Latina nell'amichevole valida per il memorial Vincenzo D'Amico, bandiera biancoceleste scomparsa lo scorso luglio.

Il match si terrà domenica 13 agosto alle 21:00 allo stadio Domenico Francioni. Andiamo a scoprire dove sarà possibile seguire l'incontro.

Latina - Lazio, dove vedere l'amichevole

La partita tra Latina e Lazio sarà disponibile, come le scorse amichevoli, in pay per view su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, al costo di 5 euro.