Calciomercato, dall'Inghilterra una squadra interessata a Felipe Anderson

FELIPE ANDERSON ASTON VILLA LAZIO- Felipe Anderson non è mai stato così lontano dalla Lazio. Il brasiliano, come riportato dal Corriere nell'edizione odierna, non sembra essere intenzionato a rinnovare con i biancocelesti. Se c'è sempre la Juventus come possibile meta, arrivano anche sirene dall'Inghilterra.

Felipe Anderson, non solo Juve, Aston Villa interessata al brasiliano

La telenovela riguardante Felipe Anderson sembra intrigarsi ancora di più. All'inizio sembrava che il brasiliano potesse firmare il rinnovo con la Lazio, poi l'interessamento della Juve e l'allontanamento delle due parti. Ora arriva dall'Inghilterra una notizia che potrebbe mescolare le carte in gioco. Secondo Sky Sports UK, l'Aston Villa sarebbe interessato a Felipe Anderson per giugno. Unai Emery cerca un profilo come il brasiliano che potrebbe essere tentato da un'altra avventura inglese. L'Aston Villa ha inoltre un'alta probabilità di giocare le coppe euopee l'anno prossimo, considerando la grande stagione degli uomini di Emery. La Juventus è però in vantaggio, non bisogna comunque sottovalutare i colpi di scena del calciomercato. Solo il futuro però ci saprà dire la prossima squadra di Felipe Anderson