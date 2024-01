Felipe Anderson a caccia del primo gol contro il Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto

FELIPE ANDERSON LAZIO NAPOLI SERIE A - Felipe Anderson è una risorsa preziosa per la gestione tattica di Maurizio Sarri. L'attaccante brasiliano, con Immobile, Zaccagni squalificati e Castellanos fermo ai box, probabilmente dovrà ricoprire il ruolo di punta.

Le statistiche di Felipe Anderson contro il Napoli

Il Messaggero ricorda come, nel match del girone d'andata, era stato protagonista con due assist perfetti per i compagni. Felipe Anderson ha servito 5 assist in carriera contro il Napoli ma i partenopei, insieme alla Juventus, rimangono le uniche due big alle quali non abbia segnato.