Immobile out per scelta tecnica: quando l'ultima volta?

IMMOBILE PANCHINA MILAN LAZIO- Non accade spesso. Ciro Immobile, il capitano, non sarà negli undici titolari dei biancocelesti in Milan Lazio. Scelta tecnica, dopo le partite ravvicinate e le belle cose mostrate da Castellanos nei minuti che gli sono stati concessi, ma anche dettata dai problemi fisici del capitano dopo Lazio - Torino. Ora dovrà provare a confermarsi al Meazza, un tempio del calcio mondiale. Sotto gli occhi attenti, e forse un po' malinconici di Ciro, capitano in panchina.

Immobile out in Milan - Lazio : quando l'ultima panchina per scelta tecnica?

Era l'11 aprile 2023. Immobile non fu nella formazione della Lazio nella partita casalinga contro il Torino. Il risultato? Finì 0-1 per i biancocelesti.

La scelta di Sarri, dettata dalle partite ravvicinate della Prima Squadra della Capitale, è destinata a fare discutere: Immobile, infatti, parte dalla panchina in un big-match, in uno degli stadi simbolo del calcio stesso. Partirà il nuovo acquisto Castellanos dal primo minuto. Il capitano biancoceleste aveva comunque avuto dei problemi fisici, saltando la rifinitura nell'ultimo allenamento, questioni che avranno probabilmente influito sulla scelta del tecnico.

Martino Cardani