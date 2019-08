CALCIOMERCATO INTER MILINKOVIC – L’Inter non molla Milinkovic–Savic. Nonostante le recenti dichiarazioni del serbo, sempre più vicino alla permanenza nella Capitale, secondo La Gazzetta dello Sport in cima alla lista delle preferenze nerazzurre ci sarebbe ancora l’ex Genk, per il quale Lotito continua a sparare alto. Ecco perché Marotta starebbe studiando un possibile prestito (molto) oneroso con diritto di riscatto per cercare di convincere il club capitolino. Le alternative al classe ’95 sarebbero Arturo Vidal o un ‘Mister X‘.