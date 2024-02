Jacobelli: "Momento critico di squadra afflitta da mal di gol"

Tempo di lettura: < 1 minuto

IACOBELLI INTERVISTA LAZIO- Il noto giornalista Xavier Jacobelli ha rilasciato un'intervista, con argomento Lazio, a TMW. Ecco le sue parole sul momento della squadra di Sarri.

Le parole di Jacobelli nell' intervista sulla Lazio

"Bisogna registrare un momento critico di una squadra che è afflitta dal mal di gol. Nelle ultime tre partite ha realizzato solo un gol su rigore, è chiaro che è stata condizionata dagli infortuni che hanno assillato Immobile. Io credo che servisse qualcosa dal mercato di gennaio, la Lazio è arrivata alle ultime ore con l’obiettivo Kent che poi è saltato e che comunque, con tutto il rispetto, non avrebbe fatto la differenza. Ricordiamo che lo scorso anno Sarri ha riportato la Lazio in Champions League, è agli ottavi anche se parte nettamente da sfavorita. Credo che la Lazio in gennaio ancora una volta ha sprecato un’occasione, specialmente per prendere un rinforzo in attacco. Credo che ci sia un concorso di cause di questo momento critico della Lazio, che però deve svegliarsi perché se non segni mai non vai da nessuna parte".