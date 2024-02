Lutto nel mondo del calcio: Kurt Hamrin è morto

Tempo di lettura: < 1 minuto

KURT HAMRIN MORTE LUTTO - Kurt Hamrin è venuto a mancare oggi, 4 febbraio 2024, all'età di 89 anni. Hamrin era una bandiera per la Fiorentina e una leggenda della nazionale svedese. Oltre alla maglia viola vestì quella del Padova, della Juventus, del Napoli e del Milan ma è proprio con i viola che reallìizzò 151 reti in 289 presenze, portando a Firenze due Coppa Italia e una Coppa delle Coppe come miglior realizzatore fino all'arrivo di Batistuta. Con la maglia dei rossoneri vinse la Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni e lo Scudetto. Ad oggi, Kurt Hamin siede al nono posto della classifica marcatori all-time della Serie A a quota 190 gol.