Lazio-Bayern Monaco, dove vedere il match in tv e streaming

LAZIO BAYERN MONACO DOVE VEDERE TV STREAMING - La Lazio può stare più serena a Formello, dopo la vittoria contro il Cagliari in Serie A. Adesso si avvicina un’altra sfida molto complessa per gli uomini di Sarri, il Bayern Monaco in Champions League, match previsto per il 14 febbraio 2024 alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. Ecco di seguito dove vedere la partita, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, in tv e streaming.

Lazio - Bayern Monaco, dove vedere la partita in Tv e streaming

Il match di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco andrà in scena mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 21:00. Sarà possibile seguire la gara in esclusiva su Infinity+ e suAmazon Prime Video