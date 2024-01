Calciomercato Lazio, il punto su Nicolas Valentini

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO VALENTINI CALCIOMERCATO - Nicolas Valentini del Boca Juniors, 22 anni, status comunitario, è italo-argentino. Il suo profilo era spuntato pubblicamente mesi fa e ancora prima era stato proposto a Lotito dagli stessi contatti che avevano favorito l’arrivo a Roma di Diego Gonzalez, l’ala paraguaiana riscattata a luglio dal Celaya, squadra messicana.

Calciomercato Lazio, l'opzione Valentini: le cifre di un suo possibile trasferimento

Secondo il Corriere dello Sport, a Formello non sono arrivate conferme su Valentini. In Argentina, invece, continuano ad accostarlo alla Lazio. Il nodo è la formula. Il Boca Juniors, club proprietario del cartellino, accetterebbe solo l'obbligo. Il calciatore, poi, va in scadenza a dicembre 2024. Ha una clausola rescissoria di 10 milioni, che sale a 12 negli ultimi dieci giorni di mercato. Gli argentini non vorrebbero perderlo a zero, ma monetizzare. Perciò potrebbero abbassare le pretese. Il club capitolino, d'altro canto, non pare intenzionato a intervenire in quel ruolo a gennaio. Non resta che vedere chi farà la prima mossa. Anche Salernitana e Fiorentina avrebbero messo gli occhi su di lui.