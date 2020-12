Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO – A poche ore dalla ripresa delle attività a Formello, brutte notizie per Inzaghi. Joaquin Correa, uscito al 32esimo minuto di gioco nella gara contro il Milan, ha riportato un problema al soleo del polpaccio sinistro. L’argentino non sarà dunque presente al primo allenamento post feste di Natale. Secondo quanto raccolto da Lazionews.eu, Il Tucu starebbe puntando ad arrivare al derby contro la Roma al massimo della forma. La speranza è quella di ricevere buone indicazioni pure prima del 15 gennaio. Nelle prossime ore anche Lucas Leiva e Francesco Acerbi verranno sottoposti a visite di controllo per l’ok alla ripresa degli allenamenti prevista per domani.

