Lazio Genoa, dove vedere il match in tv e in streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GENOA DOVE VEDERE - Si torna allo Stadio Olimpico di Roma. Per la seconda giornata del nuovo campionato la Lazio affronta il Genoa neopromosso. Il match si terrà alle 20:45 di domenica 27 agosto. Andiamo a scoprire dove sarà possibile seguire l'incontro.

Lazio - Genoa, dove vedere il match in Tv e streaming

Lazio Genoa, per la seconda giornata di Serie A, si potrà seguire sulla piattaforma di DAZN, in live streaming e on demand.