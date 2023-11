Lotito: "Felipe e Sarri vogliono restare. Abbiamo creato una app..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LOTITO INTERVISTA - Il presidente biancoceleste Claudio Lotito, ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, durante la quale è andato a trattare diversi temi connessi al mondo Lazio, dall'ultimo derby, alle situazioni contrattuali di Felipe Anderson e Sarri, rivelando anche l'uscita di un'applicazione per avvicinare i tifosi.

Lazio, le parole di Lotito

Lotito ha chiarito come le aspettative sulla Lazio ad inizio stagione spesso siano fin troppo alte, ma nonostante ciò, il gruppo ha dimostrato negli ultimi anni di essere credibile e di lavorare bene.

Successivamente, si è espresso sul derby, in cui ha visto una squadra determinata, lamentandosi di qualche episodio arbitrale che sarebbe potuto essere interpretato a diversamente. Il patron, ha poi rivelato la creazione di un'applicazione per permettere ai tifosi di interagire a 360 gradi con il mondo biancoceleste, chiarendo la volontà di rendere tutto trasparente e di dominio pubblico.

Infine, Lotito ha speso qualche parola su Felipe Anderson e Sarri, dichiarando che il desiderio è quello di continuare con entrambi, per poi sottolineare il grande senso di appartenenza che contraddistingue la Lazio.