Pinzi cuore biancoceleste: non farà parte dello staff della Roma

LAZIO PINZI ROMA - Giampiero Pinzi non entrerà a far parte dello staff della Roma. Dopo l'esonero di Mourinho, la il club giallorosso ha affidato la propria panchina a Daniele De Rossi, che avrebbe voluto avere l'ex centrocampista come collaboratore. Tuttavia, la fede laziale e il passato in biancoceleste, secondo quanto riportato da Sky, hanno giocato un ruolo importante nella scelta di Pinzi, che ha preferito declinare l'offerta dell'amico.