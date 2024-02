Valeri: "Lazio? se ne occupa il mio procuratore"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO VALERI - Emanuele Valeri, attualmente in forza al Frosinone fino a fine stagione, è stato da tempo accostato alla Lazio. A giugno sarà uno svincolato ed i biancocelesti vorrebbero portarlo a Roma, vista anche la sua fede calcistica. Ecco le sue parole in conferenza stampa alla sua presentazione sul possibile futuro a Formello.

Le parole di Emanuele Valeri sul possibile futuro alla Lazio

"Sinceramente di questa cosa con la Lazio io non so niente, se ne occupa il mio procuratore. So che quando si è presentato il direttore non ho esitato a dire sì. Grande opportunità non solo per farmi vedere ma anche per la squadra. Ho saputo che c'è un grande gruppo e ho scelto di venire qui per raggiungere la salvezza".