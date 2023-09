Vecino: "Dobbiamo ritrovarci come gruppo e come squadra"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO VECINO MATCH PROGRAM - Nel giorno di vigilia di Lazio - Torino è intervenuto Matias Vecino all'interno del consueto match program biancoceleste

Lazio, le parole di Vecino nel match program

“Si deve analizzare bene quali sono stati i problemi e poi andare a metterci mano sempre con la testa e con tranquillità. Abbiamo iniziato male ma abbiamo tutto il tempo di mettere apposto la situazione, senza perdere lucidità e testa. Dobbiamo ritrovarci come gruppo e come squadra, tornare ad avere quella solidità. Sono convinto che quello ci tornerà a far avere tanti punti. Anche quando le cose vanno bene si parla sempre, quando le cose non vanno si da più spazio al dialogo. È un cosa normale, che accade in tutti i gruppi".

Sul Torino

"Il Torino sappiamo che è una squadra difficile per tutti, ha un allenatore bravo e giocatori forti. Ci hanno messo in difficoltà l’anno scorso in tutte e due le partite. Dobbiamo essere una squadra solida e scivolare nei cambi di campo che tutti cercano con noi. Loro sono una squadra fisica, dobbiamo vincere i duelli con loro e le seconde palle".

Sul suo ruolo

“Ho fatto tanti ruoli in carriera, poi ogni momento è diverso. Adesso mi sento meglio davanti alla difesa, il mister sa che sono a disposizione per dare una mano anche da mezz’ala, ma l’importante è che la Lazio vinca".

Sui suoi traguardi personali

“L’importante è vincere. Guardando i numeri fa piacere sempre: da quando sono partito nel 2013 dall'Uruguay mi sognavo tutte queste partite in tutte queste squadre così importanti. Era difficile realizzarlo, ma sono contento e spero di continuare così".