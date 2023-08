Lazio, visite mediche in Paideia per Kamada (FOTO e VIDEO)

Tempo di lettura: 2 minuti

da Paideia Hospital, Benedetta Scatena

LAZIO VISITE MEDICHE KAMADA FOTO - Il secondo acquisto della Lazio: oggi le visite mediche di Daichi Kamada. L'appuntamento è alle ore 8 in Paideia Hospital, per poi passare alla firma del contratto. La prima vera giornata in biancoceleste per l'ormai ex Eintracht.

Lazio, foto e video delle visite mediche di Daichi Kamada in Paideia

AGGIORNAMENTO ORE 12:00: Daichi Kamada prosegue i propri test fisici all'Isokinetik, come evidenziato dall'immagine pubblicata dalla Lazio sui propri canali ufficiali.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30: Kamada criptico sul numero di maglia alla Lazio: "Non lo so". Subito dopo, il giapponese si lascia andare ad un sorriso insieme ai tifosi biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15: Kamada ha terminato le visite mediche con la Lazio! Ecco il giapponese all'uscita dal Paideia Hospital impegnato a firmare autografi ai tifosi biancocelesti presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:25: Visite mediche in corso per Kamada, ecco il post social della Lazio. Pollice in alto e ampio sorriso per il giapponese, pronto ad iniziare la sua avventura in biancoceleste.

🏥 Visite mediche in corso per Daichi

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 4, 2023

L'arrivo di Kamada al Paideia Hospital

AGGIORNAMENTO ORE 7:55: Ecco Daichi Kamada! È arrivato ora in Paideia Hospital pronto a svolgere le visite mediche. Non si è fermato a scattare foto con i tifosi, è entrato subito in clinica.