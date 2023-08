Lazio, visite mediche per Rovella e Pellegrini: gli aggiornamenti

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO VISITE MEDICHE ROVELLA PELLEGRINI - Prosegue il calciomercato in entrata della Lazio: oggi visite per Nicolò Rovella e Luca Pellegrini, quarto e quinto acquisto di questa estate del club biancoceleste.

Lazio, Rovella e Pellegrini day: iniziano le visite mediche

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - La Lazio ha pubblicato sui propri canali social ufficiali le immagini di Nicolò Rovella e Luca Pellegrini impegnati nelle loro visite mediche. Ampio sorriso per il primo e pollice alzato per il secondo.

AGGIORNAMENTO ORE 9:20 - Anche Luca Pellegrini ha raggiunto la clinica Paideia per svolgere i test medici. In seguito entrambi si sposteranno all'Isokinetik. Nel pomeriggio i due nuovi acquisti del club biancoceleste saranno a disposizione di Maurizio Sarri per l'allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 9.10 - Il primo ad arrivare in clinica Paideia per effettuare le visite mediche di rito è Nicolò Rovella. Il mediano acquistato dalla Juventus è arrivato in questo momento, molto sorridente. Il nuovo centrocampista della Lazio ha scelto la maglia numero 65, come durante l'esperienza al Genoa, in onore del padre nato nel 1965.

AGGIORNAMENTO ORE 9.00 - Tanti tifosi biancocelesti presenti davanti alla Clinica Paideia in attesa di Nicolò Rovella e Luca Pellegrini. Come sempre, i sostenitori biancocelesti non fanno mancare il loro entusiasmo e supporto. All'esterno della struttura è spuntato uno striscione da parte della tifoseria con un messaggio ben preciso un po' a tutta la squadra e a tutto l'ambiente: "Uniti più che mai".