LAZIO ZACCAGNI - Al 63' di Lazio - Feyenoord, Zaccagni è uscito dal campo lasciando posto a Pedro. Pochi minuti prima l'esterno aveva accusato un dolore al ginocchio destro, che ha costretto lo staff medico a entrare in campo per qualche minuto. L'arciere è stato poi inquadrato in panchina con una borsa del ghiaccio sulla zona interessata. Da verificare le sue condizioni in vista del derby di domenica.