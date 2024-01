Lionel Scaloni: "Mi piace il calcio offensivo dell'Inter però..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

SCALONI INTER LAZIO INTERVISTA SUPERCOPPA - A poche ore dal match di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio, il ct della nazionale argentina Lionel Scaloni ha espresso la sua preferenza per il passaggio del turno a La Gazzetta dello Sport. Il tecnico in passato ha vestito la maglia biancoceleste ma elogia Inzaghi, rimanendo però fermo sul sua posizione. Scaloni inoltre non esclude un ritorno in Serie A in futuro. Ecco la sua opinione.

Le parole di Lionel Scaloni

"L'Inter è la squadra che mi piace di più per il tipo di calcio offensivo che esprime. Stavolta però tiferò Lazio".