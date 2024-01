Calciomercato Lazio, le concorrenza per Valeri della Cremonese

Tempo di lettura: < 1 minuto

VALERI CALCIOMERCATO LAZIO - Le squadre di Serie A continuano a muoversi in ottica calciomercato per accaparrarsi i rinforzi necessari per l'ultimo scorcio di stagione, utili anche per il futuro. La Lazio pensa più ad un mercato di reazione: se qualcuno partirà si punterà a sostituirlo nell'immediato, altrimenti si studiano i profili adatti per giugno, tra questi Emanuele Valeri.

Il punto sul giocatore

Emanuele Valeri è un terzino classe '98 che farebbe decisamente comodo a Sarri. Il giocatore, in scadenza di contratto a giugno 2024, è stato messo fuori rosa dalla Cremonese e la Lazio da tempo ha posato gli occhi su di lui. Il giocatore in passato ha dichiarato che vestire la maglia biancoceleste è sempre stato un suo sogno ma non sono da escludere colpi di scena improvvisi. In queste ore sembrerebbe essersi acceso l'interesse del Monza, il quale potrebbe puntare su Valeri qualora non dovesse concretizzarsi la trattativa con l'Atalanta per Bakker. Sul terzino in forza alla Cremonese ci sarebbe anche il Verona, alla ricerca di un sostituto per Doig trasferitosi al Sassuolo.