Zaccagni, ritorno a Formello: la decisione sul Sassuolo

Tempo di lettura: < 1 minuto

ZACCAGNI LAZIO NAZIONALE - Il numero 20 biancoceleste, Mattia Zaccagni, non ha partecipato al match dell'Italia contro il Malta ed è tornato a casa. Oggi il rientro a Formello per capire la sua situazione

Zaccagni ritorna a Formello per monitorare la situazione

In dubbio per Lazio - Sassuolo

Come abbiamo visto nei giorni precedenti, Mattia Zaccagni non è potuto scendere in campo per la partita della Nazionale Italiana contro il Malta a causa di problemi fisici e ha fatto rientro a Roma. Oggi però è il 'giorno della verità'. Come riporta il Corriere dello Sport, l'arciere della Lazio, a causa dei dolori alla caviglia, oggi farà rientro a Formello e sarà seguito dallo staff medico, per capire se sarà in grado di giocare contro il Sassuolo sabato 21. Sarri non vuole certamente rischiare, in vista di partite molto importanti.