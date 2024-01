Mkhitaryan avverte la Lazio: "Vogliamo vincere la semifinale"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MKHITARYAN LAZIO INTER- Venerdì 19 Gennaio andrà in scena la semifinale della Supercoppa Italiana, per la prima volta con il nuovo format delle 4 squadre. Si sfideranno la Lazio, arrivata al secondo posto nella scorsa stagione, e l'Inter campione in carica della Coppa Italia. Mkhitaryan, centrocampista nerazzurro, ha avvisato la Lazio ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Monza.

Le parole di Mkhitaryan

"Vogliamo vincere la semifinale di Supercoppa. Io faccio il massimo, gioco per i miei compagni. Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e degli obiettivi che vogliamo raggiungere. Non ha senso guardare troppo avanti al campionato penseremo quando torneremo dall'Arabia".