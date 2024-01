Tempo di lettura: < 1 minuto

MORTE SANDRA MILO - Si è spenta all'età di 90 anni Sandra Milo, stella del cinema italiano dello scorso secolo. L'annuncio è stato dato dalla famiglia. Sandrocchia, come era stata soprannominata dal regista Federico Fellini, per il quale fu una musa, è stata una delle attrici più importanti degli anni '50 e '60, recitando in film come "8½ " e " Fantasmi a Roma".