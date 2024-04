La MOVIOLA di Roma-Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: < 1 minuto

MOVIOLA ROMA LAZIO SERIE A 2023 2024 - Roma e Lazio sono pronte a darsi battaglia allo Stadio Olimpico, nel del sabato valido per il 31° turno di Serie A. Reduce dalla sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia, la squadra biancoceleste dovrà provare a fare risultato contro la Roma di De con Tudor alla prina in panchina. L'arbitro designato per il match è Colombo.

Serie A, Roma-Lazio: la moviola del match

Secondo Tempo

96'- Termina la partita

95'- AMMONIZIONE ROMA, Giallo a Lukaku che blocca la ripartenza della Lazio

92'- AMMONIZIONE ROMA, Giallo per pellegrini che commette fallo su Felipe Anderson

90'- Concessi 5 minuti di recupero

81'- CAMBIO ROMA, Entra Bove ed esce Paredes

80'- CAMBIO LAZIO, Entra Pellegrini ed esce Marusic

77'- CAMBI ROMA, Entrano Abraham e Smalling ed escono Angelino e Dybala

75'- AMMONIZIONE LAZIO, Giallo per Castellanos per una reazione dopo un fallo fischiato da Guida

71'- AMMONIZIONE LAZIO, Giallo a Pedro per spinta a gioco fermo su Paredes

70'- CAMBIO ROMA, Entra Spinazzola ed esche El Shaarawy

70'- CAMBIO LAZIO, Entra Luis Alberto ed esce Vecino

67'- AMMONIZIONE ROMA. Giallo a Celik, che commette fallo su Kamada che stava puntando la porta liberato dal tacco di Castellanos

55'-AMMONIZIONE ROMA, Giallo a Mancini per fallo a centrocampo su Castellanos

49'- Fallo di Casale su Lukaku al limite dell'area

46'- CAMBIO LAZIO, Entrano Pedro Patric e Castellanos escono Isaksen Romagnoli e Immobile

46'- Inizia la ripresa all'Olimpico

Primo tempo

47'- Termina la prima frazione di gioco

45'- Concesso un minuto di recupero

42'- Gol Roma, Mancini schiaccia di testa il corner battuto di Dybala

20'- AMMONIZIONE LAZIO, Giallo a Vecino per fallo in fase offensiva su Llorente

1'- Inizia il derby di Roma