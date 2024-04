Pagni: "Immobile non può essere considerato un fuoriclasse"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PAGNI INTERVISTA LAZIO IMMOBILE- Danilo Pagni, ds tra le tante anche della Salernitana ha parlato ai microfoni di TMW radio riguando la situazione Lazio, di Immobile e di Tudor.

"Tudor? Lotito con gli impegni politici ha dato pieno mandato alla famiglia di essere onnipresente, molti dovrebbero fargli una statua. Per quanto riguarda Sarri, chapeau per il secondo posto ma andava fatta una scelta. Immobile? Sicuramente non è un fuoriclasse, Luis Alberto e Milinkovic hanno valorizzato il suo rendimento. Ma il calcio ha la memoria corta: Immobile con i suoi gol ha fatto la differenza. Inzaghi? Ricordo che Tare e il segretario Calveri mi fecero conoscere il tecnico ad un piacevole pranzo quando ero dg della Salernitana. Mi dissero che era un predestinato. Avevano ragione”.