Primavera, Inter - Lazio 6-2: debacle biancoceleste in trasferta

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA INTER LAZIO - La Lazio Primavera incassa una pesante sconfitta per 6-2 in casa dell'Inter capolista e scende al quarto posto in classifica. Avvio shock di partita per i biancocelesti, che dopo sei minuti sono già sotto di due gol, firmati da Stankovic e Di Maggio. Al 14' Napolitano accorcia le distanze, ma dopo poco i padroni di casa segnano ancora con Berenbruch. Nella ripresa, Stabile firma la quarta rete nerazzurra, alla quale risponde Sulejmani al 63'. Nel finale però, Stankovic e Zuberek fissano il risultato sul 6-2, condannando la squadra di Sanderra ad una severa punizione.

Primavera, Inter - Lazio 6-2: il tabellino del match

INTER: Calligaris, Cocchi, Stankovic, Stabile (58' Matjaz), Di Maggio (58' Akinsanmiro), Sarr (58' Zuberek), Kamate (66' Bovo), Quieto, Berenbruch (77' Vedovati), Stante, Aidoo.

A disposizione: Raimondi, Nezirevic, Motta, Spinacce, Ricordi, Alexiou.

Allenatore: Cristian Chivu

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri (77' Bedini), Milani; Napolitano (77 Bigotti), Bordon (46' Nazzaro), Di Tommaso (64' Yordanov); Cuzzarella, Gonzalez (56' Sulejmani), Sardo.

A disposizione: Renzetti, Petta, Tredicine, Cappelli.

Allenatore: Stefano Sanderra

Arbitro: Eugenio Scarpa