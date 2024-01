Supercoppa italiana, le probabili formazioni di Inter Lazio: Sarri ha un solo dubbio

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO SUPERCOPPA - Stop al campionato. Ora è il momento di giocare per vincere un trofeo. La Lazio, reduce da un filotto di cinque vittorie consecutive, affronta l'Inter nella semifinale che mette in palio l'accesso all'ultimo atto della Supercoppa Italiana. Una sfida importante, da giocarsi a Riad in Arabia Saudita, che vedrà contrapposti nuovamente Maurizio Sarri e Simone Inzaghi. Due allenatori ancora alle prese con le probabili formazioni da mandare in campo.

Supercoppa, le probabili formazioni di Inter - Lazio

Sarri ha convocato tutti, persino l'infortunato Castellanos. Vuole un gruppo unito. Anche se in campo dal primo minuto, poi, vanno in undici. Sicuro del posto Provedel. Sarà lui a difendere i pali della porta della Lazio. In difesa spazio a Lazzari, che ha riposato contro il Lecce, e Marusic sugli esterni. In mezzo Romagnoli e Patric. Scelte praticamente fatte anche a centrocampo. C'è Rovella al centro dell'ingranaggio. Con lui Matteo Guendouzi, inamovibile, e Luis Alberto. I dubbi maggiori sono sull'attacco. Sicuri del posto Zaccagni e Felipe Anderson. Da vedere la posizione del brasiliano. Se Sarri sceglierà Immobile, il 7 brasiliano sarà regolarmente al suo posto sull'esterno. In caso contrario farà il falso nove con l'inserimento di Isaksen nell'undici iniziale.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Patric

Romagnoli

Marusic

Guendouzi

Rovella

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

INTER (3-5-2)

Sommer

Pavard

Acerbi

Bastoni

Dumfries

Barella

Calhanoglu

Mkhitaryan

Dimarco

Thuram

Lautaro Martinez

All. Simone Inzaghi

Dove vedere la semifinale di Supercoppa tra Lazio e Inter

Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa italiana, verrà trasmessa in diretta su Canale 5 ma potrà essere visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.