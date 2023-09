QUI FORMELLO, allenamento di ripresa per la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- La Lazio, pur orfana dei numerosi giocatori aggregati alle Nazionali, si è ritrovata nel pomeriggio a Formello per la ripresa degli allenamenti dopo le 48 ore di riposo concesse da Mister Sarri.

Qui Formello , le ultime sull'allenamento della Lazio

Via i nazionali (Provedel, Casale, Romagnoli, Immobile, Zaccagni, Kamada, Marusic e Hysaj), che saranno a disposizione di Sarri solo a metà della prossima settimana, giusto in tempo per preparare la sfida di sabato 16 settembre 2023 contro la Juventus.

Out Vecino e Pedro, che hanno lavorato in palestra.

Per gli altri giocatori della rosa oggi lavoro in campo. Dopo una fase di riscaldamento e attivazione muscolare, infatti, la squadra si è dedicata all'allenamento atletico. In seguito una serie di partitelle a campo ridotto ha concluso la seduta.

Martino Cardani