L'agente Stanchi svela le trattative per Fares e Gonzalez al Brescia

FARES GONZALEZ CALCIOMERCATO EDOARDO STANCHI AGENTE- Una chiacchierata con Edoardo Stanchi, agente di Fares e Gonzalez, per confermare o smentire le voci che vorrebbero Fares e Gonzalez in serie B, al Brescia. Il calciomercato della Lazio non è chiuso, almeno in uscita e il sig. Stanchi ci ha svelato le mosse delle prossime ore.

Calciomercato , l'agente Edoardo Stanchi e le sue parole in esclusiva su Fares e Gonzalez

Fares e Gonzalez al Brescia? Ce lo rivela in esclusiva l'agente Edoardo Stanchi.

Stanchi su Fares al Brescia : tutto fatto

"Posso confermare. Il ragazzo andrà a Brescia, ha svolto le visite mediche e arriverà l'ufficialità. Un bel colpo per la squadra di Cellino. La formula? Quella del prestito".

Stanchi su Gonzalez : pista Brescia più complicata, se non impraticabile

"Gonzalez al Brescia? Molto più difficile. Il ragazzo è un 2003, è forte. Non vorremmo farlo scendere in Serie B. Al momento nessuna pista estera, l'idea potrebbe essere quella di restare alla Lazio fino a dicembre, per poi partire in prestito. Al Brescia è stato proposto, si sta parlando. La formula sarebbe quella del prestito secco. Domani potrebbe essere una giornata decisiva".

Stanchi sui retroscena di calciomercato : Gonzalez a un passo dalla Salernitana

"Gonzalez era a un passo dalla Salernitana. La formula era quella del prestito, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Non si è concretizzata per la volontà di inserire un obbligo di riscatto e il ragazzo è rimasto alla Lazio. La pista Salernitana potrebbe essere percorribile nella prossima finestra di mercato".

Esclusiva di Martino Cardani